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Украинские силовики за сутки дважды обстреляли ДНР, сообщили в республике

11:32 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) .

"Общее количество примененных Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов - 14 единиц", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства ДНР.

Под огнем киевских силовиков оказались поселок Александровка на окраине Донецка и поселок шахты 6/7 на окраине Горловки. Для обстрелов украинская армия применяла минометы калибра 82-мм.

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