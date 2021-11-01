Украинские силовики за сутки дважды обстреляли ДНР, сообщили в республике
11:32 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) .
"Общее количество примененных Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов - 14 единиц", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства ДНР.
Под огнем киевских силовиков оказались поселок Александровка на окраине Донецка и поселок шахты 6/7 на окраине Горловки. Для обстрелов украинская армия применяла минометы калибра 82-мм.
НОВОСТИ
- 11:20 01.11.2021
- Россия и Китай фактически "не появились" по вопросам климата на саммите G20 - Байден
- 11:07 01.11.2021
- Сергунина: Более 65 млн звонков в контакт-центр Москвы обработал искусственный интеллект
- 11:05 01.11.2021
- Цена газа в Европе выросла на 11% на фоне остановки прокачки в Германию по Ямал - Европе
- 11:00 01.11.2021
- "Интер РАО" с 1 ноября нарастила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое
- 10:32 01.11.2021
- В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса - подсчеты ТАСС
- 10:30 01.11.2021
- Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году
- 10:20 01.11.2021
- Треть американцев верит, что у Трампа была украдена победа на выборах 2020 года - опрос
- 10:05 01.11.2021
- Уровень поддержки Байдена упал с августа на 7% - опрос
- 10:00 01.11.2021
- В праве выезда из России из-за долгов ограничены 4,2 млн человек
- 09:55 01.11.2021
- Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать