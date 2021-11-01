Сергунина: Более 65 млн звонков в контакт-центр Москвы обработал искусственный интеллект

11:07

С марта 2014 года голосовой ассистент столичного общегородского контакт-центра принял более 65 млн звонков - сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Голосовой ассистент - это искусственный интеллект, который специалисты контакт-центра постоянно обучают и совершенствуют. Сейчас он умеет определять тему обращения, распознавать длинные и сложные фразы, полноценно общаться с человеком. Робот помогает и москвичам, и операторам колл-центра. Консультируя горожан по довольно широкому кругу вопросов, он сокращает время ожидания на линии и одновременно снимает нагрузку с операторов. За семь с половиной лет голосовой помощник обработал больше 65 млн звонков», — приводятся в материале ее слова.

В 2020 году без участия специалистов контакт-центра голосовой помощник принял 44% обращений в месяц, а в 2021 году - уже половину запросов, с января по октябрь 2021 г. роботом обработано более 24 млн обращений из них без участия оператора 13,2 млн звонков.

Отмечается, что с 2021 года в контакт-центре применяются технологии глубокого обучения голосового ассистента, благодаря чему распознавание ИИ человеческой речи выросло до 96%, другими словами робот с вероятностью 96% поймет сказанные слова. Также он обучается на примере действий оператора. В материале говорится: «виртуальный ассистент учится на примере действий специалиста. Если он получит сложный вопрос, то перенаправит его оператору и предварительно подберет возможные варианты ответа. Одобренный человеком ответ робот запомнит и сохранит в интеллектуальной базе».