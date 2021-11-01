Стажировки помогли трудоустроиться 82% россиян
11:37 01.11.2021
По результатам исследований о роли стажировок в жизни россиян, проведенных специалистами сервиса Работа.ру (входит в экосистему Сбера) выяснилось, что 76% проходили стажировки, 14% планируют пройти, а 10% сообщили, что не были и не планируют. В опросе участвовало более 6000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.
Как считает большинство респондентов, благодаря практике приобретается ценный опыт, который помогает найти работу: 69% опрошенных отметили, что им предложили работу в той же компании, где проходила практика, 13% сообщили, что благодаря новым знаниям и умениям они перешли на работу в другую компанию, и только 18% заявили, что стажировка в поисках работы не помогла.
52% опрошенных прошли стажировку в возрасте 18-25 лет, 24% - с 25 до 35 лет, 13% - с 35 до 50 лет, 5% - после 50 лет. 6% прошли стажировку до 18 лет. 49% отметили, что практика длилась месяц, по словам 43% - от месяца до трех и, как правило, не оплачивалась (59%). 48% респондентов проходили стажировку в компаниях среднего размера, 29% — в малом бизнесе и ИП, 23% — в крупных корпорациях.
Как заявила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру, «Прохождение стажировок — наиболее простой и популярный вариант старта карьеры, который доступен уже в процессе обучения. На сегодняшний день многие компании стали предлагать начинающим специалистам оплачиваемые стажировки, большинство из которых заканчивается наймом новичков в штат компании. Такой формат позволяет компаниям обеспечить лояльность нового сотрудника уже на старте общения и дает возможность впоследствии вырастить талантливого профессионала "под себя"».
Исполнительный директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Андрей Очеретный со своей стороны заметил, что практики - прекрасная возможность получить новые знания и опыт, а также зарекомендовать себя в компании и начать карьеру.
«Сбер предлагает множество инициатив для развития студентов, в том числе прохождение практики и стажировки. Мы реализуем проект стажировок Sberseasons для студентов ИТ, математических, экономических и бизнес-направлений старших курсов вузов. Ежегодно проект проходят более 600 студентов, каждый второй стажер становится членом нашей команды и остается работать над самыми масштабными проектами Сбера. Мы рады видеть достижения наших стажеров и пополнять команду новыми профессионалами, которые готовы строить свое будущее вместе со Сбером», — подчеркнул он.
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