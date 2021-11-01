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В России третий день выявляют более 40 000 заболевших ковидом в сутки

12:00 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 402, до 8 554 192. В стране выявляют более 40 000 заболевших третий день подряд, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 187, до 7 381 726. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 155 против 1 158 днем ранее, до 239 693. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

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