0
0
138
НОВОСТИ

Поставки газа в Молдавию по новому контракту с "Газпромом" начались

12:05 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки газа в Молдавию начались в понедельник по новому контракту с "Газпромом", сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь российского-молдавского предприятия "Молдовагаз" Александр Барбов.

"Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", - сказал Барбов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 01.11.2021
Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия хозяина квартиры - СК
0
4
13:00 01.11.2021
Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго - Песков
0
5
12:44 01.11.2021
В Москве усилили контроль за ношением масок в метро и на транспорте
0
57
12:32 01.11.2021
На Украине могут запустить полный цикл производства беспилотников "Байрактар" - посол
0
100
12:20 01.11.2021
В Москве выявили 7 103 случая заражения коронавирусом за сутки
0
111
12:00 01.11.2021
В России третий день выявляют более 40 000 заболевших ковидом в сутки
0
127
11:37 01.11.2021
Стажировки помогли трудоустроиться 82% россиян
0
174
11:32 01.11.2021
Украинские силовики за сутки дважды обстреляли ДНР, сообщили в республике
0
176
11:20 01.11.2021
Россия и Китай фактически "не появились" по вопросам климата на саммите G20 - Байден
0
213
11:07 01.11.2021
Сергунина: Более 65 млн звонков в контакт-центр Москвы обработал искусственный интеллект
0
177

Возврат к списку