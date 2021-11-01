Поставки газа в Молдавию по новому контракту с "Газпромом" начались
12:05 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки газа в Молдавию начались в понедельник по новому контракту с "Газпромом", сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь российского-молдавского предприятия "Молдовагаз" Александр Барбов.
"Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", - сказал Барбов.
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