Поставки газа в Молдавию по новому контракту с "Газпромом" начались

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки газа в Молдавию начались в понедельник по новому контракту с "Газпромом", сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь российского-молдавского предприятия "Молдовагаз" Александр Барбов.

"Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", - сказал Барбов.