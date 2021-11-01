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В Москве выявили 7 103 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 103 против 7 603 днем ранее, до 1 824 494. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 31 438 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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