В Москве выявили 7 103 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 103 против 7 603 днем ранее, до 1 824 494. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 31 438 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
НОВОСТИ
- 13:05 01.11.2021
- Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия хозяина квартиры - СК
- 13:00 01.11.2021
- Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго - Песков
- 12:44 01.11.2021
- В Москве усилили контроль за ношением масок в метро и на транспорте
- 12:32 01.11.2021
- На Украине могут запустить полный цикл производства беспилотников "Байрактар" - посол
- 12:05 01.11.2021
- Поставки газа в Молдавию по новому контракту с "Газпромом" начались
- 12:00 01.11.2021
- В России третий день выявляют более 40 000 заболевших ковидом в сутки
- 11:37 01.11.2021
- Стажировки помогли трудоустроиться 82% россиян
- 11:32 01.11.2021
- Украинские силовики за сутки дважды обстреляли ДНР, сообщили в республике
- 11:20 01.11.2021
- Россия и Китай фактически "не появились" по вопросам климата на саммите G20 - Байден
- 11:07 01.11.2021
- Сергунина: Более 65 млн звонков в контакт-центр Москвы обработал искусственный интеллект
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать