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На Украине могут запустить полный цикл производства беспилотников "Байрактар" - посол

12:32 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Турция ведут переговоры по созданию на украинской территории мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar). Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом).

"Ведутся работы по выделению земельного участка, чтобы начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта (беспилотников). И так же параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску "Байракторов" на Украине. <...> Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", - сказал дипломат.

При этом он не назвал предполагаемых сроков реализации проекта, сказав, что "работы идут довольно быстрыми темпами, и это точно не годы, а месяцы". По словам посла, эти беспилотники заинтересовали уже многие страны. "Производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересах турецкой стороны - чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - пояснил он.

В конце сентября минобороны Украины и компания "Байрактар Савунма" (Bayraktar Savunma) подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания БПЛА "Байрактар" и обучения персонала. В середине октября глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщил, что пока идут бюрократические процедуры по оформлению земли, на которой будет строиться этот сервисный центр.

В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов "Байрактар", которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов.

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