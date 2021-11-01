В Москве усилили контроль за ношением масок в метро и на транспорте

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Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», в столице усилен контроль по соблюдению антиковидных мер в нерабочие дни.

«Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира. Это касается ежедневной дезинфекции всей инфраструктуры транспортного комплекса и проверок наличия средств индивидуальной защиты. Сейчас число инфицированных коронавирусом растет, и мы призываем придерживаться простых мер безопасности в транспорте, чтобы защитить себя и окружающих. В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров», — отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он напомнил, что отсутствие маски в общественном транспорте влечет за собой штраф в размере 5 000 рублей, и добавил, что хотя 99% пассажиров заходят в метро в масках, многие их опускают или снимают во время поездки. Султанов подчеркнул: «При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении».