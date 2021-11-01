Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго - Песков
13:00 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго, но записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент, к сожалению, не будет выступать [на лидерском саммите в рамках конференции COP-26 в Глазго], потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции. Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции", - сказал Песков.
"Непосредственно выступления, да, действительно, к сожалению, не будет, это просто не предусмотрено форматом этого мероприятия", - продолжил представитель Кремля.
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