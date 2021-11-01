Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия хозяина квартиры - СК
13:05 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 25 октября, в результате которого госпитализировали пятерых человек, стали умышленные действия 70-летнего хозяина квартиры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.
"В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия подозреваемого", - сообщили в СК.
25 октября 2021 года произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилого дома города Набережные Челны. В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В дальнейшем от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина. Ночью 1 ноября в Казани в Республиканской клинической больнице скончался 70-летний житель Набережных Челнов, в отношении которого следственными органами СК РФ по республике было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).
Ранее по факту инцидента следственными органами СК по региону также возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и на основании полученных данных и результатов экспертиз вынести процессуальное решение.
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