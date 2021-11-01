0
0
6
НОВОСТИ

Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия хозяина квартиры - СК

13:05 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 25 октября, в результате которого госпитализировали пятерых человек, стали умышленные действия 70-летнего хозяина квартиры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия подозреваемого", - сообщили в СК.

25 октября 2021 года произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилого дома города Набережные Челны. В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В дальнейшем от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина. Ночью 1 ноября в Казани в Республиканской клинической больнице скончался 70-летний житель Набережных Челнов, в отношении которого следственными органами СК РФ по республике было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Ранее по факту инцидента следственными органами СК по региону также возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и на основании полученных данных и результатов экспертиз вынести процессуальное решение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 01.11.2021
Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго - Песков
0
5
12:44 01.11.2021
В Москве усилили контроль за ношением масок в метро и на транспорте
0
57
12:32 01.11.2021
На Украине могут запустить полный цикл производства беспилотников "Байрактар" - посол
0
100
12:20 01.11.2021
В Москве выявили 7 103 случая заражения коронавирусом за сутки
0
111
12:05 01.11.2021
Поставки газа в Молдавию по новому контракту с "Газпромом" начались
0
137
12:00 01.11.2021
В России третий день выявляют более 40 000 заболевших ковидом в сутки
0
127
11:37 01.11.2021
Стажировки помогли трудоустроиться 82% россиян
0
174
11:32 01.11.2021
Украинские силовики за сутки дважды обстреляли ДНР, сообщили в республике
0
176
11:20 01.11.2021
Россия и Китай фактически "не появились" по вопросам климата на саммите G20 - Байден
0
213
11:07 01.11.2021
Сергунина: Более 65 млн звонков в контакт-центр Москвы обработал искусственный интеллект
0
177

Возврат к списку