Средняя цена нефти Urals в январе - октябре выросла до $67,51 с $40,81 за баррель
13:32 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - октябре 2021 года составила $67,51 за баррель. В январе - октябре 2020 года ее стоимость составляла $40,81 за баррель, сообщает пресс- служба Минфина РФ.
В сообщении отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2021 года сложилась в размере $81,49 за баррель, что в 2 раза выше, чем в октябре прошлого года ($40,53 за баррель).
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