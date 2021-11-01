Средняя цена нефти Urals в январе - октябре выросла до $67,51 с $40,81 за баррель

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - октябре 2021 года составила $67,51 за баррель. В январе - октябре 2020 года ее стоимость составляла $40,81 за баррель, сообщает пресс- служба Минфина РФ.

В сообщении отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2021 года сложилась в размере $81,49 за баррель, что в 2 раза выше, чем в октябре прошлого года ($40,53 за баррель).