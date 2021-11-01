Заболеваемость детей ковидом колеблется от 1 до 12% в зависимости от региона РФ - эксперт

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусом среди детей в России колеблется от 1 до 12% в зависимости от региона, в среднем - это около 7,6% по стране. При этом около 60% случаев заболевания проходят в легкой или бессимптомной форме, сообщил в понедельник главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юрий Лобзин.

"Оперативный мониторинг за новой коронавирусной инфекцией был начат 28 марта 2020 года. По его данным, распространенность заболевания у детей колеблется в разных регионах от 1 до 12%. Мы считали, что в среднем по стране это примерно 7,6%. Бессимптомные и легкие формы в среднем составляют до 60%", - сказал он в понедельник на научно- практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ".

Согласно представленной Лобзиным презентации, распределение заболевших по возрасту, по данным статистики Московской области, следующее: дети до года - 14,5%, от 1 до 3 лет - 11,3%, от 3 до 7 лет - 13,7%, от 7 до 10 лет - 8,9%, от 10 до 12 лет - 8,9%, от 12 до 18 лет - 47,2%. "Что касается тяжести, то здесь <...> почти у 36% на компьютерной томографии (КТ) вообще не было никаких изменений, а у половины они были ничтожны. <...> КТ4 (тяжелая форма пневмонии, поражено более 75% легких - прим. ТАСС) регистрировались в 0,9%", - добавил эксперт.

Основными особенностями коронавирусной инфекции у детей являются то, что они в целом менее восприимчивы ко всем коронавирусам, вероятность развития симптомов и тяжелой формы заболевания ниже, чем у взрослых, не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно, госпитализации в стационар требуют до 10% детей. "Тяжелое течение [отмечается] в среднем в 1% случаев и эти формы, осложненные формы развиваются чаще всего у детей с сопутствующими заболеваниями. Летальность единичная", - добавил Лобзин.

"Клинические проявления могут характеризоваться как поражением верхних дыхательных путей, так и нижних - бронхит, пневмония, бронхиолит. Важно подчеркнуть - специфических симптомов нет. Единственное - дети чаще, чем взрослые имеют диспепсические симптомы", - рассказал врач.

Лобзин также добавил, что среди заболевших ковидом детей фактически 90% не были привиты от гриппа и пневмококковой инфекции. "Невакцинированные или вакцинированные с серьезными отклонениями от национального календаря прививок - две трети заболевших детей", - заключил он.