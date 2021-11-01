Cбер выплатит вознаграждение компаниям за сделки с аккредитивами физлиц

13:27

Сбером запущена агентская программа по аккредитивам физических лиц для компаний и ИП, ведущих посредническую деятельность по сделкам с любым имуществом, товарами и услугами. Программа предусматривает выплату вознаграждения за каждую сделку, и разработана для торговых площадок, агентств, юридических и консалтинговых фирм.

Вариантов взаимодействия с агентами может быть два: структурированные каналы взаимодействия API и электронный документооборот.

Для агентств на рынке коммерческой и жилой недвижимости, где аккредитивы получили наибольшее распространение, предусмотрены специальные условия программы, аккредитив можно открыть удаленно прямо в офисе специалиста по недвижимости или обратиться в отделение банка, где клиента уже будет ждать подготовленное для сделки заявление на открытие аккредитива.

Как рассказал Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка: «Мы видим большие перспективы развития программы именно за счёт механизма работы аккредитива, который закреплён законодательно в Гражданском кодексе и поэтому даёт максимальную защиту обеим сторонам сделки. Этот банковский инструмент уже давно используется в международной торговле и становится всё более популярным в России. Открытие аккредитива сегодня доступно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. При этом покупатель и продавец получают уведомления о каждом этапе сделки в режиме онлайн. И если еще недавно аккредитив использовался в основном в сделках с недвижимостью, то сейчас диапазон сделок значительно расширяется: например, производятся расчеты по договорам об оказании услуг, приобретению ценных бумаг и автомобилей, мебели, мировым соглашениям».

Так же отмечается, что аккредитив является одной из самых безопасных форм расчетов, так как стороны заранее определяют условия расчетов по сделке, и изменения возможны только с согласия обеих сторон. Клиенты могут предусмотреть любые условия для осуществления расчётов, этим банковским сервисом можно воспользоваться удалённо либо обратиться в отделение банка.

Программа не распространяется на сделки с ипотекой СберБанка. Подробнее об условиях — на сайте.