Транзит газа из РФ через Украину сократился с 1 ноября на треть - оператор ГТС
14:12 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября, до 57 млн куб. м в сутки. Об этом сообщил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в "Фейсбуке".
"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн куб. м в сутки", - написал он.
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