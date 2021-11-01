Повстанцы Тыграя убили в эфиопском городе Комбольча более сотни молодых людей - власти

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) убили более 100 молодых людей в городе Комбольча на севере Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на правительственную службу Эфиопии по связям с общественностью.

"Террористы из НФОТ казнили без надлежащего судебного разбирательства более, чем сотню молодых жителей Комбольчи в тех районах города, куда они смогли проникнуть, - цитирует агентство правительственное заявление. - Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные зверства".

Рейтер отмечает, что служба по связям с общественностью не предоставила никаких дополнительных деталей произошедшего.

В минувшее воскресенье член исполнительного комитета НФОТ и его официальный представитель Гетачев Реда объявил, что силы обороны Тыграя захватили город Комбольча в штате Амхара. Он расположен в 400 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.