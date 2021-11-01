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Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг - гражданская жена

15:12 01.11.2021 Источник: Интерфакс

Гражданская жена Михаила Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме.

"На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов", - заявила в понедельник журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме.

"Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", - сказала она.

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