Доля заболевших ковидом россиян после полного курса вакцинации составляет 2-5% - Попова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатели заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации в РФ составляют от 2% до 5%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был опубликован в понедельник в телеграм-канале ведущей Наили Аскер-заде.

"В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины", - отметила она.