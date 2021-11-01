Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в прицел

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что на вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны. Соответствующее замечание глава государства сделал, открывая в понедельник серию совещаний по оборонной тематике, которые по традиции проходят в Сочи.

"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.