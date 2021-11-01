Организаторы в Глазго не смогли удовлетворить требования Турции по безопасности - Эрдоган
16:12 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поехал на климатическую конференцию в Глазго из-за несоответствия протоколов организаторов стандартам безопасности, на которые рассчитывала Анкара. Об этом, как сообщает телеканал Эн-ти-ви, он сказал в понедельник по возвращении из Рима с саммита Группы двадцати (G20).
"Есть определенные протоколы безопасности, которые мы запросили перед конференцией в Глазго. Это стандарты, которые всегда применяются к нам и ко всем лидерам во всех зарубежных поездках. Но нам [организаторы] в последний момент сказали, что не смогут удовлетворить эти протоколы", - сказал турецкий президент.
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