Новгородская область первой в РФ решила продлить нерабочие дни с 8 ноября еще на неделю
17:00 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Новгородской области приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю начиная с 8 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в понедельник.
"Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты", - сказал Никитин на заседании регионального оперштаба.
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