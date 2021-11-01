Новгородская область первой в РФ решила продлить нерабочие дни с 8 ноября еще на неделю

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Новгородской области приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю начиная с 8 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в понедельник.

"Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты", - сказал Никитин на заседании регионального оперштаба.