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НОВОСТИ

Бизнес могут обязать сохранять внутреннюю переписку три года

17:12 01.11.2021 Источник: Коммерсант.ru

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта о хранении бизнесом внутренней переписки в течение трех лет. С 2016 года такая обязанность распространяется на данные, которые передаются по каналам связи.

Теперь предлагается обязать бизнес хранить переписку из технологических сетей связи с номерами автономной системы (AS), объяснил зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»).  Коммерсантъ

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