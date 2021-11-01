Бизнес могут обязать сохранять внутреннюю переписку три года
17:12 01.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
Теперь предлагается обязать бизнес хранить переписку из технологических сетей связи с номерами автономной системы (AS), объяснил зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»). Коммерсантъ
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