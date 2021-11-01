В 12 регионах среднероссийские показатели по заболеваемости ковидом превышены на 15%
17:40 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Превышение среднероссийских показателей по заболеваемости ковидом на 15% и выше фиксируется в 12 регионах РФ, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Что демонстрирует более тяжелую эпидситуацию, это [то, что] в 12 регионах есть и превышение значимое - более 15% среднероссийского показателя - и сохраняющиеся темпы прироста [заболеваемости]. Это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Забайкальский край, Республика Коми, Калининградская область и Орловская область", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
По ее словам, всего превышение среднероссийских показателей отмечается в 31 регионе. При этом рост заболеваемости от 2% и выше сохраняется в 78 субъектах, стабилизация ситуации отмечается в пяти, снижение показателей зафиксировано в двух регионах: в Республике Калмыкия (минус 5%) и в Республике Карелия минус (минус 17,5%).
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