Дания по-прежнему выступает против "Северного потока -2"
21:10 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока -2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", - сказала она.
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