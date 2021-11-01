0
0
135
НОВОСТИ

Дания по-прежнему выступает против "Северного потока -2"

21:10 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу "Северный поток - 2", датское правительство выступает против реализации данного проекта. Об этом заявила в понедельник ТАСС премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока -2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 01.11.2021
Власти США не рекомендуют посещать Россию из-за роста числа случаев заражения COVID-19
0
56
21:30 01.11.2021
Курс евро вырос и превылил 83 рубля
0
126
20:58 01.11.2021
Более скромный, чем ожидалось урожай может повлиять на цены в начале 2022 года - ЦБ
0
160
20:30 01.11.2021
"Северный поток 2" был построен и должен использоваться - Премьер Чехии
0
171
17:40 01.11.2021
В 12 регионах среднероссийские показатели по заболеваемости ковидом превышены на 15%
0
351
17:12 01.11.2021
Бизнес могут обязать сохранять внутреннюю переписку три года
0
353
17:00 01.11.2021
Новгородская область первой в РФ решила продлить нерабочие дни с 8 ноября еще на неделю
0
382
16:32 01.11.2021
Путин назвал очень сложной ситуацию с распространением ковида в РФ
0
441
16:12 01.11.2021
Организаторы в Глазго не смогли удовлетворить требования Турции по безопасности - Эрдоган
0
434
16:00 01.11.2021
Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в прицел
0
453

Возврат к списку