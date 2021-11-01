"Северный поток 2" был построен и должен использоваться - Премьер Чехии
20:30 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газопровод "Северный поток" - вложение денег "Газпрома" и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа - большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей ["Северного потока - 2" европейскими политиками] не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа", - отметил собеседник агентства.
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