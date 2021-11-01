Более скромный, чем ожидалось урожай может повлиять на цены в начале 2022 года - ЦБ

20:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более скромный, чем ожидалось урожай сельскохозяйственных культур в этом году может продолжать влиять на цены продовольствия в первой половине 2022 г., следует из опубликованного доклада о денежно- кредитной политике Банка России.

"В следующем году в части действия временных факторов неблагоприятное влияние урожая этого года может продолжить влиять на цены продовольствия и в первом полугодии 2022 года. Это также способно дольше поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне, усиливая инерцию инфляции", - отмечает в материалах ЦБ.