Курс евро вырос и превылил 83 рубля

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,39% к закрытию предыдущей сессии, до 83,0625 руб., свидетельствуют данные площадки на 20:58 мск.

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 14 октября 2021 года.

К 21:11 мск евро не изменился и находился на отметке 83,06 руб. (+1,39%). В то же время курс доллара рос до 71,61 руб. (+0,92%).