Власти США не рекомендуют посещать Россию из-за роста числа случаев заражения COVID-19

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали американцам воздержаться от поездок в Россию и Бельгию из-за большого числа случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ЦКПЗ.

"Из-за большого числа случаев заражения COVID-19 ЦПКЗ рекомендуют избегать поездок в Россию и Бельгию", - отмечается в заявлении.