В первые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств - доклад

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество самоубийств в Японии в 2020 году выросло впервые за последние 11 лет, что стало прямым следствием проблем, порожденных пандемией. Об этом говорится в правительственном докладе, утвержденном во вторник на заседании кабинета министров.



В прошлом году в стране свели счеты с жизнью более 21 тыс. человек - на 912 больше, чем в предыдущем. Этот прирост целиком достигнут за счет увеличения количества самоубийств среди работающих женщин, отмечается в докладе. Большинство из них были заняты на основе почасовых или временных контрактов - т.е. входили в группу, наиболее пострадавшую от увольнений и сокращения выплат в связи с различными карантинными ограничениями.



В 2019 году в Японии было отмечено самое низкое число самоубийств за все время ведения такой статистики с 1978 года. Их количество сокращалось десять лет подряд, однако вспышка коронавируса прервала эту позитивную тенденцию.



