В первые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств - доклад
07:40 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В прошлом году в стране свели счеты с жизнью более 21 тыс. человек - на 912 больше, чем в предыдущем. Этот прирост целиком достигнут за счет увеличения количества самоубийств среди работающих женщин, отмечается в докладе. Большинство из них были заняты на основе почасовых или временных контрактов - т.е. входили в группу, наиболее пострадавшую от увольнений и сокращения выплат в связи с различными карантинными ограничениями.
В 2019 году в Японии было отмечено самое низкое число самоубийств за все время ведения такой статистики с 1978 года. Их количество сокращалось десять лет подряд, однако вспышка коронавируса прервала эту позитивную тенденцию.
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