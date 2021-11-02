Первыми покупателями С-500 у РФ могут стать Индия и Китай - ФСВТС
07:50 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", - сказал Шугаев в ответ на вопрос о том, правда ли, что первым зарубежным покупателем С-500 может стать Индия.
Глава ФСВТС подчеркнул, что Индия - давний стратегический партнер России. "У нас заключен контракт на С-400, и до конца года первый дивизион этой системы они получат. Поэтому абсолютно логичен их интерес в обозримом будущем запросить у нас и С-500", - заявил Шугаев.
НОВОСТИ
- 09:05 02.11.2021
- Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ им. Горького
- 09:00 02.11.2021
- Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt
- 08:10 02.11.2021
- В ЦВО завершилась контрольная проверка с участием более 70 тыс. военных
- 08:00 02.11.2021
- На 78-м году умер бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре
- 07:40 02.11.2021
- В первые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств - доклад
- 22:10 01.11.2021
- Власти США не рекомендуют посещать Россию из-за роста числа случаев заражения COVID-19
- 21:30 01.11.2021
- Курс евро вырос и превылил 83 рубля
- 21:10 01.11.2021
- Дания по-прежнему выступает против "Северного потока -2"
- 20:58 01.11.2021
- Более скромный, чем ожидалось урожай может повлиять на цены в начале 2022 года - ЦБ
- 20:30 01.11.2021
- "Северный поток 2" был построен и должен использоваться - Премьер Чехии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать