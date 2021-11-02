Первыми покупателями С-500 у РФ могут стать Индия и Китай - ФСВТС

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия, Китай и ряд государств - партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500 у РФ. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РБК, опубликованном во вторник.



"Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", - сказал Шугаев в ответ на вопрос о том, правда ли, что первым зарубежным покупателем С-500 может стать Индия.



Глава ФСВТС подчеркнул, что Индия - давний стратегический партнер России. "У нас заключен контракт на С-400, и до конца года первый дивизион этой системы они получат. Поэтому абсолютно логичен их интерес в обозримом будущем запросить у нас и С-500", - заявил Шугаев.



