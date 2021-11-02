0
0
124
НОВОСТИ

На 78-м году умер бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре

08:00 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре умер на 78-м году жизни в Рио-де-Жанейро. Об этом в понедельник вечером сообщила его звукозаписывающая компания Decca Classics ("Декка классикс") на своей странице в "Твиттере".

"Мы все очень опечалены новостью о том, что легендарный Нельсон Фрейре умер в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении.

По информации агентства Франс Пресс (АФП), Фрейре родился 18 октября 1944 года в Бразилии. Он начал играть на пианино в три года, а в пять лет начал давать концерты. Пианист славился своей легкой техникой и элегантностью, а также интерпретацией произведений Фредерика Шопена, Роберта Шумана и других композиторов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 02.11.2021
Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ им. Горького
0
19
09:00 02.11.2021
Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt
0
36
08:55 02.11.2021
За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
0
10
08:10 02.11.2021
В ЦВО завершилась контрольная проверка с участием более 70 тыс. военных
0
127
07:50 02.11.2021
Первыми покупателями С-500 у РФ могут стать Индия и Китай - ФСВТС
0
183
07:40 02.11.2021
В первые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств - доклад
0
170
22:10 01.11.2021
Власти США не рекомендуют посещать Россию из-за роста числа случаев заражения COVID-19
0
583
21:30 01.11.2021
Курс евро вырос и превылил 83 рубля
0
619
21:10 01.11.2021
Дания по-прежнему выступает против "Северного потока -2"
0
664
20:58 01.11.2021
Более скромный, чем ожидалось урожай может повлиять на цены в начале 2022 года - ЦБ
0
654

Возврат к списку