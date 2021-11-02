На 78-м году умер бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре умер на 78-м году жизни в Рио-де-Жанейро. Об этом в понедельник вечером сообщила его звукозаписывающая компания Decca Classics ("Декка классикс") на своей странице в "Твиттере".



"Мы все очень опечалены новостью о том, что легендарный Нельсон Фрейре умер в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении.



По информации агентства Франс Пресс (АФП), Фрейре родился 18 октября 1944 года в Бразилии. Он начал играть на пианино в три года, а в пять лет начал давать концерты. Пианист славился своей легкой техникой и элегантностью, а также интерпретацией произведений Фредерика Шопена, Роберта Шумана и других композиторов.



