В ЦВО завершилась контрольная проверка с участием более 70 тыс. военных
08:10 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Практические занятия проходили на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. По итогам контрольных занятий одно соединение и 84 подразделения соответствуют требованиям для присвоения почетного наименования "Ударные", что на 6% больше, чем в прошлом году. Также на 8% увеличилось количество классных специалистов", - говорится в сообщении.
Проверка проводилась под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В ходе проверки боевой выучки определялись уровень подготовленности органов военного управления и способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
НОВОСТИ
- 09:05 02.11.2021
- Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ им. Горького
- 09:00 02.11.2021
- Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt
- 08:55 02.11.2021
- За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
- 08:00 02.11.2021
- На 78-м году умер бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре
- 07:50 02.11.2021
- Первыми покупателями С-500 у РФ могут стать Индия и Китай - ФСВТС
- 07:40 02.11.2021
- В первые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств - доклад
- 22:10 01.11.2021
- Власти США не рекомендуют посещать Россию из-за роста числа случаев заражения COVID-19
- 21:30 01.11.2021
- Курс евро вырос и превылил 83 рубля
- 21:10 01.11.2021
- Дания по-прежнему выступает против "Северного потока -2"
- 20:58 01.11.2021
- Более скромный, чем ожидалось урожай может повлиять на цены в начале 2022 года - ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать