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В ЦВО завершилась контрольная проверка с участием более 70 тыс. военных

08:10 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьдесят тысяч военнослужащих соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) закончили прохождение контрольной проверки за 2021 год на 14 полигонах Урала, Сибири и Поволжья, а также в Таджикистане и Киргизии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"Практические занятия проходили на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. По итогам контрольных занятий одно соединение и 84 подразделения соответствуют требованиям для присвоения почетного наименования "Ударные", что на 6% больше, чем в прошлом году. Также на 8% увеличилось количество классных специалистов", - говорится в сообщении.

Проверка проводилась под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В ходе проверки боевой выучки определялись уровень подготовленности органов военного управления и способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

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