Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt
09:00 02.11.2021
Немецкие журналисты отметили влиятельность президента России Владимира Путина, которому удалось снизить цены на газ в Европе одной фразой. Об этом пишет издание Welt.
В газете напомнили о поручении Путина «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объёма топлива в европейских ПГХ. После заверения главы компании Алексея Миллера в том, что в концерне так и поступят, президент России распорядился отчитаться о ходе работы.
В Welt отмечают, что после сказанного Путиным цены фьючерсов на газ в Нидерландах снизились на 15%. RT
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