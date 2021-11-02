Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt

09:00

Немецкие журналисты отметили влиятельность президента России Владимира Путина, которому удалось снизить цены на газ в Европе одной фразой. Об этом пишет издание Welt.

В газете напомнили о поручении Путина «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объёма топлива в европейских ПГХ. После заверения главы компании Алексея Миллера в том, что в концерне так и поступят, президент России распорядился отчитаться о ходе работы.

В Welt отмечают, что после сказанного Путиным цены фьючерсов на газ в Нидерландах снизились на 15%. RT