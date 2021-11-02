Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ им. Горького
09:05 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр.
"Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", - написал Бояков на своей странице в Facebook.
В мае 2021 года Минкультуры продлило на пять лет контракт с Бояковым. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. 27 октября стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.
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