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НОВОСТИ

В США опубликовали фото российских танков «на границе с Украиной»

09:20 02.11.2021 Источник: Газета.Ru

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области. Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

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