В США опубликовали фото российских танков «на границе с Украиной»

09:20 Источник: Газета.Ru

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области. Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.