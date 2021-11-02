ЕС ожидает от России расследования торговли COVID-сертификатами

09:32 Источник: РБК

Фальсификация документов, будь то российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов ЕС, запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное национальным законодательством, Евросоюз очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможном мошенничестве, заявили РБК в представительстве ЕС в России, комментируя сообщение «Лаборатории Касперского» о появлении предложений от мошенников по продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса на теневых площадках в даркнете.

«Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — сообщили в дипмиссии.