ЕС ожидает от России расследования торговли COVID-сертификатами
09:32 02.11.2021 Источник: РБК
Фальсификация документов, будь то российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов ЕС, запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное национальным законодательством, Евросоюз очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможном мошенничестве, заявили РБК в представительстве ЕС в России, комментируя сообщение «Лаборатории Касперского» о появлении предложений от мошенников по продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса на теневых площадках в даркнете.
«Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — сообщили в дипмиссии.
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