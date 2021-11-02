Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады – «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
09:30 02.11.2021
Сбербанк предложил новые вклады – «СберВклад» и «СберВклад Прайм». «СберВклад» объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня. «СберВклад Прайм» – выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера. Вклад предназначен для владельцев годовой подписки СберПрайм+.
Новые вклады удобнее всего открыть онлайн, а также в отделениях банка в соответствии с расписанием работы в текущей ситуации.
При размещении денежных средств сроком на три года в удаленных каналах обслуживания (онлайн) по вкладу «СберВклад» максимальная ставка 6,37% обеспечивает доходность 7% с учетом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу «СберВклад Прайм» – ставка 6,78%, доходность составляет 7,5%.
Также до 30 ноября Сбер продлевает промо вклад «Промо Управляй» со ставками от 4,3% до 5,25%. Теперь его можно открыть не только в офисе банка, но и онлайн, а ставки по вкладу повышены. Ранее они были равны 3,8% – 4,75%.
Новые вклады будут способствовать продолжению роста портфеля пассивов Сбербанка. За 9 месяцев текущего года он увеличился более чем на 600 млрд руб. и превысил 16 трлн руб. Этому способствует эффективная продуктовая политика банка – с начала года было запущено два новых вида вкладов, которые получили высокую востребованность у клиентов. Например, каждый второй открытый вклад приходился на новый продукт – «Дополнительный процент».
Улучшение клиентского сервиса также способствует привлекательности депозитов Сбера: банк внедрил отображение всех документов по вкладам в мобильном приложении СберБанк Онлайн, что исключает необходимость обращения в отделение. А также принципиально поменял процесс закрытия вкладов онлайн – теперь клиенты видят сумму недополученного дохода при закрытии депозита, что позволило значительно сократить число ошибочно закрытых вкладов.
«При запуске новых вкладов мы учли пожелания клиентов и добавили возможность выбирать срок вклада в точности до дня, получать проценты ежемесячно, расширили диапазон доступных сроков вклада, а также добавили возможность регулярного пополнения открытого вклада, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Cергей Широков. – Уверен, что новые вклады займут центральное место в выборе наших клиентов, станут флагманами продуктовой линейки срочных депозитов Сбербанка. Кроме того, удаленно теперь можно открыть и промо вклад «Промо Управляй». В период новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта возможность как никогда актуальна».
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