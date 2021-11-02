Более 25% россиян прошли вакцинацию от гриппа

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 38,2 млн человек, или 26,2% от всего населения России сделали в этом сезоне прививку от гриппа. Об этом во вторник сообщила пресс- служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 29 октября текущего года в РФ привито от гриппа более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в России отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в основном среди взрослых и детей от семи до 14 лет. В целом эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 57 регионах РФ.