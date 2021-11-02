Индия проводит крупные военные маневры в Ладакхе на границе с Китаем - СМИ
10:05 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Индии в понедельник начали трехдневные крупномасштабные военные маневры в Восточном Ладакхе неподалеку от границы с Китаем. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает газета "Таймс оф Индиа".
По сценарию учений индийские десантники захватывают плацдарм в глубине территории условного противника и удерживают его до наступления танковых и механизированных войск при поддержке ударных вертолетов. Маневры проходят в условиях высокогорной местности при температуре минус 20 градусов по Цельсию с участием сотен военнослужащих, прошедших предварительную акклиматизацию.
"Цель маневров состоит в том, чтобы дать сигнал Китаю воздержаться от каких-либо действий по нагнетанию напряженности на северных границах Индии", - цитирует газета слова источников.
К участию в маневрах привлечены десантники бригады спецназа, танки Т-90 и Т-72, реактивные системы залпового огня "Пинака" и "Смерч", гаубицы "Бофорс", М777, К9 "Ваджра", истребители Су-30МКИ и ударные вертолеты "Апач". Во время учений планируется применение сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос".
Учения в Восточном Ладакхе проходят на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в этом районе, возникшей весной 2020 года.
НОВОСТИ
- 10:32 02.11.2021
- Институт Пушкина объявил "спутник" словом года
- 10:20 02.11.2021
- Более 90 стран согласились снизить выбросы метана на 30% к 2030 году - Белый дом
- 10:00 02.11.2021
- Более 25% россиян прошли вакцинацию от гриппа
- 09:32 02.11.2021
- ЕС ожидает от России расследования торговли COVID-сертификатами
- 09:30 02.11.2021
- Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады – «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
- 09:20 02.11.2021
- В США опубликовали фото российских танков «на границе с Украиной»
- 09:05 02.11.2021
- Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ им. Горького
- 09:00 02.11.2021
- Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt
- 08:55 02.11.2021
- За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
- 08:10 02.11.2021
- В ЦВО завершилась контрольная проверка с участием более 70 тыс. военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать