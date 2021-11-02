0
0
62
НОВОСТИ

Индия проводит крупные военные маневры в Ладакхе на границе с Китаем - СМИ

10:05 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Индии в понедельник начали трехдневные крупномасштабные военные маневры в Восточном Ладакхе неподалеку от границы с Китаем. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает газета "Таймс оф Индиа".

По сценарию учений индийские десантники захватывают плацдарм в глубине территории условного противника и удерживают его до наступления танковых и механизированных войск при поддержке ударных вертолетов. Маневры проходят в условиях высокогорной местности при температуре минус 20 градусов по Цельсию с участием сотен военнослужащих, прошедших предварительную акклиматизацию.

"Цель маневров состоит в том, чтобы дать сигнал Китаю воздержаться от каких-либо действий по нагнетанию напряженности на северных границах Индии", - цитирует газета слова источников.

К участию в маневрах привлечены десантники бригады спецназа, танки Т-90 и Т-72, реактивные системы залпового огня "Пинака" и "Смерч", гаубицы "Бофорс", М777, К9 "Ваджра", истребители Су-30МКИ и ударные вертолеты "Апач". Во время учений планируется применение сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос".

Учения в Восточном Ладакхе проходят на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в этом районе, возникшей весной 2020 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 02.11.2021
Институт Пушкина объявил "спутник" словом года
0
8
10:20 02.11.2021
Более 90 стран согласились снизить выбросы метана на 30% к 2030 году - Белый дом
0
42
10:00 02.11.2021
Более 25% россиян прошли вакцинацию от гриппа
0
85
09:32 02.11.2021
ЕС ожидает от России расследования торговли COVID-сертификатами
0
134
09:30 02.11.2021
Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады – «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
0
176
09:20 02.11.2021
В США опубликовали фото российских танков «на границе с Украиной»
0
164
09:05 02.11.2021
Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ им. Горького
0
155
09:00 02.11.2021
Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt
0
191
08:55 02.11.2021
За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
0
154
08:10 02.11.2021
В ЦВО завершилась контрольная проверка с участием более 70 тыс. военных
0
209

Возврат к списку