Индия проводит крупные военные маневры в Ладакхе на границе с Китаем - СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Индии в понедельник начали трехдневные крупномасштабные военные маневры в Восточном Ладакхе неподалеку от границы с Китаем. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает газета "Таймс оф Индиа".

По сценарию учений индийские десантники захватывают плацдарм в глубине территории условного противника и удерживают его до наступления танковых и механизированных войск при поддержке ударных вертолетов. Маневры проходят в условиях высокогорной местности при температуре минус 20 градусов по Цельсию с участием сотен военнослужащих, прошедших предварительную акклиматизацию.

"Цель маневров состоит в том, чтобы дать сигнал Китаю воздержаться от каких-либо действий по нагнетанию напряженности на северных границах Индии", - цитирует газета слова источников.

К участию в маневрах привлечены десантники бригады спецназа, танки Т-90 и Т-72, реактивные системы залпового огня "Пинака" и "Смерч", гаубицы "Бофорс", М777, К9 "Ваджра", истребители Су-30МКИ и ударные вертолеты "Апач". Во время учений планируется применение сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос".

Учения в Восточном Ладакхе проходят на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в этом районе, возникшей весной 2020 года.