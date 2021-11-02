Более 90 стран согласились снизить выбросы метана на 30% к 2030 году - Белый дом
10:20 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 90 государств согласились с глобальной инициативой ЕС и США по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году, в их число вошли 15 из 30 стран с наибольшими объемами выбросов. Об этом сообщается во вторник на сайте Белого дома.
"На официальной церемонии второго дня 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) будет объявлено, что свыше 90 стран присоединились к инициативе, включая 15 из 30 крупнейших стран по объемам выбросов: США, ЕС, Индонезия, Пакистан, Аргентина, Мексика, Нигерия, Ирак, Вьетнам, Канада", - говорится в сообщении. Как поясняют в Белом доме, выбросы метана - один из основных факторов, способствующих изменению климата.
Белый дом также опубликовал план действий непосредственно в США. Планируется, что нефтегазовая отрасль должна сократить выбросы примерно на 75%, отдельные штаты разработают собственные меры. Агентство по охране окружающей среды готовит программу с добровольным участием, цель которой - улавливать до 70% выбросов метана на свалках. Власти США планируют проводить работы по закупорке "сотен тысяч оставленных нефтяных и газовых скважин, многие из которых все еще выделяют метан", с привлечением профсоюзных рабочих. Ряд мер разработан и для сельскохозяйственной отрасли.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс- конференции заявила, что ЕС и США запустят на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.
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