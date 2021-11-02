0
0
34
НОВОСТИ

Более 90 стран согласились снизить выбросы метана на 30% к 2030 году - Белый дом

10:20 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 90 государств согласились с глобальной инициативой ЕС и США по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году, в их число вошли 15 из 30 стран с наибольшими объемами выбросов. Об этом сообщается во вторник на сайте Белого дома.

"На официальной церемонии второго дня 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) будет объявлено, что свыше 90 стран присоединились к инициативе, включая 15 из 30 крупнейших стран по объемам выбросов: США, ЕС, Индонезия, Пакистан, Аргентина, Мексика, Нигерия, Ирак, Вьетнам, Канада", - говорится в сообщении. Как поясняют в Белом доме, выбросы метана - один из основных факторов, способствующих изменению климата.

Белый дом также опубликовал план действий непосредственно в США. Планируется, что нефтегазовая отрасль должна сократить выбросы примерно на 75%, отдельные штаты разработают собственные меры. Агентство по охране окружающей среды готовит программу с добровольным участием, цель которой - улавливать до 70% выбросов метана на свалках. Власти США планируют проводить работы по закупорке "сотен тысяч оставленных нефтяных и газовых скважин, многие из которых все еще выделяют метан", с привлечением профсоюзных рабочих. Ряд мер разработан и для сельскохозяйственной отрасли.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс- конференции заявила, что ЕС и США запустят на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 02.11.2021
Институт Пушкина объявил "спутник" словом года
0
8
10:05 02.11.2021
Индия проводит крупные военные маневры в Ладакхе на границе с Китаем - СМИ
0
68
10:00 02.11.2021
Более 25% россиян прошли вакцинацию от гриппа
0
85
09:32 02.11.2021
ЕС ожидает от России расследования торговли COVID-сертификатами
0
134
09:30 02.11.2021
Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады – «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
0
176
09:20 02.11.2021
В США опубликовали фото российских танков «на границе с Украиной»
0
164
09:05 02.11.2021
Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ им. Горького
0
155
09:00 02.11.2021
Путин одной фразой снизил цены на газ - Welt
0
191
08:55 02.11.2021
За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
0
154
08:10 02.11.2021
В ЦВО завершилась контрольная проверка с участием более 70 тыс. военных
0
209

Возврат к списку