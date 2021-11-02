Институт Пушкина объявил "спутник" словом года

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слово "спутник" признано словом года в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "спутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", - сказал собеседник агентства.

По словам Михаила Осадчего, доктора филологических наук, проректора по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, научного руководителя проекта "Слово года", институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года", которое выполняется на материале русскоязычной коммуникации. В качестве источников использовались тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе были определены темы, которые вызвали наиболее острые дискуссии в текущем году. На втором этапе тексты, отнесенные к наиболее обсуждаемым темам, анализировались экспертами с целью выявления ключевых слов. В результате был составлен список ключевых слов года. На третьем этапе ключевые слова года ранжированы по росту частотности употребления на фоне четырех предшествующих лет.