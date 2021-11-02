В "длинные выходные" за соблюдением масочного режима в транспорте следят 1,5 тыс контролеров

10:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок», в октябре 2021 года в московском общественном транспорте выявлено более 50 тыс. нарушений масочного режима.

«В октябре мы зафиксировали более 50 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы», — прокомментировал ситуацию руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он сообщил, что контроль за соблюдением масочного режима проходит ежедневно, в нерабочие дни следить за соблюдением предписанных защитных мер в столичном транспорте будет не менее 1,5 тыс. контролеров и напомнил, что отсутствие маски влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также он отметил, что «Организатор перевозок» в общественном транспорте Москвы сентябре 2021 года выявил 40 тыс. нарушителей масочного режима.