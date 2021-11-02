Заксобрания регионов будут определять число сроков губернаторов - Крашенинников

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательные собрания регионов после принятия законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" смогут сами определять, сколько сроков сможет занимать губернатор. Об этом сообщил во вторник на заседании ассамблеи свердловского регионального отделения "Депутатская вертикаль" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Вопрос, который дискутируется достаточно сильно, о сроках полномочий конкретного должностного лица. Сколько может высшее должностное лицо занимать эти полномочия? Вы знаете, мы вот эту норму просто убрали. Это означает, что заксобрания при принятии устава будут решать этот вопрос сами. <...> У нас до 1999 года ограничений по срокам не было в этом законе", - сказал он.

Крашенинников уточнил, что данная норма должна быть прописана в уставе того или иного региона.

Законопроект о региональной власти был поддержан к первому чтению членами комитета по госстроительству, его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы запланировано на 9 ноября. Документ был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. В частности, проект снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. При этом документ предусматривает, что срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет.

Как отмечал ранее Клишас, инициативой в том числе предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа - "правительство субъекта Российской Федерации". При этом, как уточнял Крашенинников, законопроект не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий.