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НОВОСТИ

"Антиоккупационный глоссарий" Украины писали анонимные авторы из 15 госучреждений - СНБО

11:20 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный "антиоккупационный глоссарий", содержащий рекомендации относительно определения событий в Крыму и Донбассе, был разработан при участии 15 высших органов государственной власти и госучреждений, включая офис президента, Минобороны и Службу безопасности Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник ответе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны на запрос агентства "Украинские новости".

Уточняется, что при подготовке глоссария аппарат СНБО также сотрудничал с Национальной академией наук Украины, МИД, Минкультом, МВД, Госпогранслужбой, офисом генерального прокурора, Службой внешней разведки и другими ведомствами. В этой связи в аппарате СНБО заявили, что у них отсутствует задокументированная информация о фамилиях и должностях авторов разработанного глоссария.

20 октября СНБО сообщил, что разработал специальный "антиоккупационный глоссарий" и рекомендовал его использовать органам государственной власти и местного самоуправления, дипломатическим представительствами страны за рубежом, СМИ и общественным организациям. В Совбезе заявили, что документ разработан с целью противодействия "деструктивному информационному влиянию, манипуляциям общественным мнением", которые якобы "внедряются российскими спецслужбами".

В документе, кроме прочего, воссоединение Крыма с РФ в 2014 году после проведенного референдума на полуострове рекомендовано называть "временной оккупацией Автономной Республики Крым", "российским вторжением в Крым" и "захватом Россией Крыма"; гражданскую войну на Украине, внутренний конфликт на Украине - "вооруженной агрессией России против Украины", "российско-украинской войной" и другими словосочетаниями. Кроме того, Великую Отечественную войну рекомендуется называть Второй мировой или советско- немецкой войной. Всего в перечне 64 пункта.

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