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На Кубани завели дело после того, как мужчина принес труп к зданию городской администрации

11:32 02.11.2021 Источник: Эхо Москвы

На Кубани завели дело на мужчину, который принес труп к зданию городской администрации. Он требовал от властей города Тимашевска навести порядок в сфере ритуальных услуг и жаловался, что третьи сутки не может сдать тело в морг. На видео, распространившемся в соцсетях, мужчина объясняет вышедшему к нему чиновнику, что полицейские направили тело его родственницы, скончавшейся у себя дома, на судебно-медицинскую экспертизу. Там его принимать отказались из-за выходных дней, а в судебном морге принимают только тела, доставленные их собственном транспорте, требуя за транспортировку 7000 рублей.

Глава Тимашевского района Андрей Палий у себя в инстаграме назвал ситуацию недопустимой и аморальной и пообещал разобраться с работой и моргов, и бюро судебно-медицинской экспертизы.

На кого завели дело о надругательстве над трупом – на мужчину или на сотрудников морга, не уточняется. Максимальное наказание по ней – три месяца ареста.  Эхо Москвы

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