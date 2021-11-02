В России зафиксировали 1 178 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
12:00 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 008, до 8 593 200. Это минимум за неделю, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 905, до 7 412 631. Это максимальное значение с начала пандемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, составляет примерно 86,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 178 против 1 155 днем ранее, до 240 871. В абсолютном выражении прирост стал максимальным за всю пандемию, предыдущий максимум - 1 163 смерти за сутки - был зарегистрирован 29 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.
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