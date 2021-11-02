Состояние Илона Маска превысило $300 млрд

12:05 Источник: Эхо Москвы

Состояние богатейшего человека в мире, Илона Маска, впервые превысило $300 млрд. Эту отметку оно пробило после роста котировок его компании-производителя электромобилей Tesla на 7,5% на последних торгах на Нью-Йоркской бирже.

Маск поднялся на первую строчку рейтинга Forbes всего неделю назад, обогнав основателя ритейлера Amazon Джефа Безоса.

В целом же состояние лидеров рейтинга в последние годы продолжает стремительно расти — например, на рубеже нулевых и десятых у возглавлявшего список тогда основателя Microsoft Билла Гейтса не было и ста миллиардов. Эхо Москвы