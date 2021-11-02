Состояние Илона Маска превысило $300 млрд
12:05 02.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Состояние богатейшего человека в мире, Илона Маска, впервые превысило $300 млрд. Эту отметку оно пробило после роста котировок его компании-производителя электромобилей Tesla на 7,5% на последних торгах на Нью-Йоркской бирже.
Маск поднялся на первую строчку рейтинга Forbes всего неделю назад, обогнав основателя ритейлера Amazon Джефа Безоса.
В целом же состояние лидеров рейтинга в последние годы продолжает стремительно расти — например, на рубеже нулевых и десятых у возглавлявшего список тогда основателя Microsoft Билла Гейтса не было и ста миллиардов. Эхо Москвы
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