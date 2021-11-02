0
0
158
НОВОСТИ

Новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать с марта 2022 года

12:20 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые правила медицинского освидетельствования водителей могут вступить в силу в РФ с 1 марта 2022 года. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава РФ о продлении действующих правил медицинского освидетельствования водителей до 2022 года.

"В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации <...> в пункте пять слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", - говорится в тексте проекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 02.11.2021
В РФ возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации
0
28
13:20 02.11.2021
Сафронов и Воронин, по данным ФСБ, передали разведке ФРГ данные о ВС РФ в Сирии - адвокат
0
55
13:05 02.11.2021
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
0
94
13:00 02.11.2021
Почти 50 рейсов задержаны в аэропорту Внуково на фоне тумана
0
90
12:32 02.11.2021
В Москве выявили 5 736 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
125
12:10 02.11.2021
Sber Private Banking — лучший банк для состоятельных клиентов в России по версии Global Finance
0
152
12:05 02.11.2021
Состояние Илона Маска превысило $300 млрд
0
162
12:00 02.11.2021
В России зафиксировали 1 178 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
175
11:32 02.11.2021
На Кубани завели дело после того, как мужчина принес труп к зданию городской администрации
0
240
11:20 02.11.2021
"Антиоккупационный глоссарий" Украины писали анонимные авторы из 15 госучреждений - СНБО
0
198

Возврат к списку