Новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать с марта 2022 года
12:20 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые правила медицинского освидетельствования водителей могут вступить в силу в РФ с 1 марта 2022 года. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее сообщалось, что Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава РФ о продлении действующих правил медицинского освидетельствования водителей до 2022 года.
"В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации <...> в пункте пять слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", - говорится в тексте проекта.
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