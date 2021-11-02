Новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать с марта 2022 года

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые правила медицинского освидетельствования водителей могут вступить в силу в РФ с 1 марта 2022 года. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава РФ о продлении действующих правил медицинского освидетельствования водителей до 2022 года.

"В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации <...> в пункте пять слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", - говорится в тексте проекта.