В Москве выявили 5 736 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 736 против 7 103 днем ранее, до 1 830 230. Количество новых случаев оказалось минимальным за неделю, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 98 против 96 днем ранее. Всего в городе умерли 31 536 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.