Sber Private Banking — лучший банк для состоятельных клиентов в России по версии Global Finance
12:10 02.11.2021
Sber Private Banking шестой раз подряд за последние десять лет признан международным изданием Global Finance лучшим банком для состоятельных клиентов в России. Выводы специалистов Global Finance основаны на показателях деятельности банков за период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, результатах независимых исследований, а также оценках независимых экспертов, руководителей и инсайдеров отрасли.
«Нам очень приятно, что мы на протяжении многих лет остаёмся признанным лидером private banking в России по мнению авторитетного издания», — прокомментировала событие Евгения Тюрикова, руководитель Sber Private Banking. «При этом держать планку — большая ответственность: меняются внешние условия, создаются новые сервисы и технологии, совершенствующие индустрию. И наш приоритет — сохранить высочайшее качество, постоянно предлагать клиентам финансовые решения и услуги, которые превосходят их ожидания».
Эксперты премии World's Best Private Banks Awards 2022 отметили глобальные и региональные банки, предоставляющие услуги Private Banking. Американский J.P. Morgan победил в номинации «Лучший private банк в мире», UBS получил звание «Лучший private банк в области ответственного инвестирования», а Bank of America признан «Лучшим банком для филантропической деятельности».
Global Finance — авторитетное международное издание, посвящённое финансовой и банковской индустрии, существует на протяжении 30 лет, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Аудиторию издания составляют топ-менеджеры крупных международных и финансовых компаний, принимающих ключевые решения в сфере бизнеса и инвестиций. Global Finance ежегодно отмечает лучшие финансовые институты по всему миру. Премия издания стала стандартом качества для финансовой отрасли.
Sber Private Banking — подразделение Группы Сбер, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Руководствуясь принципом «открытой архитектуры», подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбер, а также партнёров в России и за рубежом.
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