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Почти 50 рейсов задержаны в аэропорту Внуково на фоне тумана

13:00 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50 рейсов задержаны в аэропорту Внуково из-за тумана, сообщили ТАСС в пресс- службе аэропорта.

"По состоянию на 2 ноября (12:10 мск) из-за условий ограниченной видимости во Внуково были задержаны 47 авиарейсов (задержка рейса составляет более часа)", - отметили во Внуково.

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