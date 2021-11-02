Почти 50 рейсов задержаны в аэропорту Внуково на фоне тумана

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50 рейсов задержаны в аэропорту Внуково из-за тумана, сообщили ТАСС в пресс- службе аэропорта.

"По состоянию на 2 ноября (12:10 мск) из-за условий ограниченной видимости во Внуково были задержаны 47 авиарейсов (задержка рейса составляет более часа)", - отметили во Внуково.